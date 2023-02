Ermittlungserfolg nach Sprengung von Geldautomaten Sie kommen meist in der Nacht, kurz darauf gibt es eine heftige Explosion, und dann sind sie auch schon wieder weg: Geldautomatensprenger. Nun ist Fahndern a... dpa

München -Im Kampf gegen internationale Banden, die in Deutschland Geldautomaten sprengen, ist den Fahndern nach eigener Einschätzung in dieser Woche ein „herausragender Ermittlungserfolg“ gelungen. Nach mehreren Attacken in Bayern und Baden-Württemberg führten Polizisten - ausgestattet mit Haftbefehlen - am Montag in den Niederlanden eine Razzia durch und durchsuchten mehrere Objekte in den Provinzen Limburg und Utrecht.