Ostern: Berliner Tafel bittet um Lebensmittelspenden

Eine Helferin legt in einer Halle der Berliner Tafel auf dem Berliner Großmarkt Lebensmittel in Papiertüten. Die Organisation bittet nun um Osterspenden. Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Berliner Tafel hat zum Osterfest zu Lebensmittelspenden für Bedürftige aufgerufen. Im Rahmen der Aktion „Eins Mehr!“ könnten ab Donnerstag bis 8. April wieder in mehr als 20 Supermärkten zusätzlich gekaufte Lebensmittel in Spendenboxen abgegeben werden, teilte die Tafel am Montag in Berlin mit. Wichtig sei, dass es sich um originalverpackte und haltbare Waren handelt. Die gesammelten „Eins Mehr!“-Spenden sollen dann vor dem Osterfest in den 47 Ausgabestellen der Initiative „Laib und Seele“ verteilt werden.

„Laib und Seele“ ist eine Aktion von Kirchengemeinden, Rundfunk Berlin-Brandenburg und der Berliner Tafel. An der aktuellen „Eins Mehr!“-Aktion beteiligen sich diesmal den Angaben zufolge insgesamt 24 Edeka-, Kaufland-, Lidl- und Rewe-Filialen. Die vollständige Liste der teilnehmenden Supermärkte steht auf der Homepage der Berliner Tafel.

Der Tafel zufolge wenden sich immer mehr Menschen wegen Lebensmittelspenden an die Berliner Tafel. Durch die Inflation und den Ukraine-Krieg würden mittlerweile monatlich rund 65.000 bedürftige Menschen mit Lebensmitteln unterstützt. Noch im vergangenen Jahr seien es rund 40.000 Menschen im Monat gewesen. „Wir erleben nach wie vor eine immense Nachfrage in unseren Ausgabestellen“, sagte Sabine Werth, Gründerin der Berliner Tafel.