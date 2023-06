Energie-Revolution? China baut gigantisches Windrad im Meer und Stromtrasse zur Wüste

China arbeitet an der Umsetzung eines Planes, mit dem gigantische Erneuerbare-Energien-Projekte realisiert werden sollen. Mit einem Mega-Projekt auf offener See soll offenbar die Energiegewinnung mit Windkraft revolutioniert werden.

Medienberichten zufolge begannen am Dienstagmorgen in einem Offshore-Park in Pingtan (Provinz Fujian) die Installationsarbeiten für eine riesige Windturbine mit einer installierten Leistung von 16 Megawatt. Außerdem planen die Chinesen in der Wüste Gobi ein weiteres Projekt, das sogar deutlich mehr Energie produzieren soll.

Das längste in China installierte Windradblatt ist 123 Meter lang

Die unabhängig von China entwickelte Turbine in dem Offshore-Park in Pingtan soll demnach die weltweit erste mit einer so großen Leistung sein, berichtet China Daily am Dienstag. Sie verfüge über drei Blätter mit einer Länge von jeweils 123 Metern, was einem Bericht der China Media Group das längste je in China installierte Windradblatt ist.

Die Hebe- und Installationsarbeiten für das erste Blatt begannen am Dienstagmorgen. Nach mehr als zwei Stunden Arbeit wurde es in einer Höhe von 152 Metern über dem Meer angebracht, heißt es in dem Bericht. Das riesige Windrad soll etwa 35 Kilometer von der Küste entfernt erreichtet werden. Die Grundpfeiler stehen demnach in einer Wassertiefe von etwa 40 Metern auf dem Meeresgrund. Das Laufrad der Turbine hat einen Durchmesser von 252 Metern. Wenn das Windrad in Betrieb genommen wird, kann es durchschnittlich 66 Millionen Kilowattstunden sauberen Strom pro Jahr erzeugen, was dem normalen Stromverbrauch von 36.000 Drei-Personen-Haushalten für ein Jahr entspricht.

Energie aus Wüstenprojekte: China baut lange Stromtrasse

Ein weiteres zentrales Element bei der Umsetzung der Pläne ist eine neue Stromtrasse, mit der Energie über sehr große Strecken transportiert werden kann. China versucht demnach die spärlich besiedelten und relativ öden Flächen der Wüste Gobi und einiger anderer Wüsten zu nutzen, um dort sehr große Flächen für Solar und Windkraft nutzbar zu machen. Wie die South China Morning Post berichtet, sollen dort bis zum Jahr 2030 Photovoltaik- und Windkraftanlagen installiert werden, die es zusammen auf eine Leistung von 455 Gigawatt bringen. Das entspricht etwas mehr als der doppelten Leistung, die aktuell in Deutschland installiert ist.

Ein großes Problem sei es bisher jedoch, den gewonnen Strom zu transportieren. Die Wüstenregionen sind weit von den Gegenden entfernt, in denen die Energie zum größten Teil benötigt wird. Daher baut man dem Bericht zufolge als Referenzprojekt eine Ultrahochspannungsleitung, auf der Strom mit 800 kV über eine Entfernung von 1634 Kilometer transportiert wird. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 3,9 Milliarden Dollar, die Inbetriebnahme ist bereits für 2025 vorgesehen.