Erneuerung historischer Schleusen auf Finowkanal beginnt

Marienwerder -Am Finowkanal im Nordosten Brandenburgs hat am Freitag die Sanierung der baufällig gewordenen, historischen Schleusen begonnen. Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle (SPD) sagte beim ersten symbolischen Spatenstich an der Schleuse Ruhsldorf in Marienwerder (Kreis Barnim) laut Mitteilung: „Im Sinne des Denkmalschutzes haben wir um jeden Stein gerungen. Doch leider sind die Ziegel der verklinkerten Schleusenkammern nicht für die Ewigkeit gedacht und müssen daher Beton weichen.“ Dennoch werde sich das Erscheinungsbild der neuen Schleusen eng ans historische Vorbild anlehnen.