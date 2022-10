Erneut Blockaden der „Letzten Generation“: Aktivisten versenken Finger in Rohren

Auch am Freitag stören Aktivisten wieder den Berliner Berufsverkehr. Dieses Mal kleben sie nicht nur an der Fahrbahn, sondern befestigen auch einzelne Finger in Rohren von Schilderbrücken.

Die Aktivisten befestigten am Freitag einzelne Finger in kleinen Rohrkonstruktionen von Schilderbrücken.

Die Aktivisten befestigten am Freitag einzelne Finger in kleinen Rohrkonstruktionen von Schilderbrücken. Pressefoto „Letzte Generation“

Die Blockaden der „Letzten Generation“ in Berlin reißen nicht ab. Die Klimaaktivisten stören auch am Freitag wieder den Berliner Verkehr. Am Morgen haben sie sich auf mehreren Schilderbrücken der A100 mit sogenannten „Fingerlocks“ an die Brückenkonstruktion gekettet, wie die Aktivisten am Morgen mitteilten. Dazu befestigten sie einzelne Finger in kleinen Rohrkonstruktionen. Einige laufen mit Plakaten die gestauten Autoreihen entlang.

In Friedrichshain und Kreuzberg sollen sie sich erneut am Asphalt festgeklebt haben.

Auf der #A100 Richtung Neukölln ist die #Polizei mit #Klimademonstranten zwischen AS Messedamm und AD Funkturm beschäftigt. Der rechte Fahrstreifen ist geperrt > #STAU +20 Min! — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) October 28, 2022

Hier wird in Berlin aktuell der Verkehr gestört

Derzeit wird der Verkehr an drei Orten gestört: Zwischen AS Messedam und AD Funkturm auf der A100, in Friedrichshain auf der Landsberger Allee stadteinwärts zwischen Danziger Straße und Platz der Vereinten Nationen sowie auf der A100 am Bundesplatz. Auch in Kreuzberg am Mehringdamm Ecke Bergmannstraße haben sich Aktivisten auf die Fahrbahn geklebt. Weitere Blockaden sollen im Laufe des Vormittags folgen.

Seit Anfang des Jahres hatte die Klimaschutz-Protestgruppe „Letzte Generation“ immer wieder mit Blockaden für erhebliche Behinderungen auf Berlins Straßen gesorgt. Erst am Donnerstag hatten Aktivisten den morgendlichen Berufsverkehr am Frankfurter Tor gestört.