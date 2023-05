Massive Blockaden: Letzte Generation klebt in der gesamten Stadt – A100, Busse und Trams betroffen

Auch am Donnerstag haben die Klimaaktivistinnen und Klimaaktivisten der Letzten Generation den Berufsverkehr in der Hauptstadt. Auch der Verkehr von Bus- und Tramlinien war von den Protesten betroffen. Neben kleineren Straßen und Bundesstraßen wurde auch der Verkehr auf der A100 unterbrochen. Am Nachmittag soll erneut ein Protestmarsch am Brandenburger Tor starten.

Im gesamten #Stadtgebiet kommt es wegen #Protestaktionen zu #Verkehrseinschränkungen. Davon sind auch mehrere Bus- und Tramlinien betroffen. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) May 4, 2023

Aktivisten legten Verkehr auf der A100 lahm

Dabei wurde der Verkehr zunächst langsam mit Autos ausgebremst, um keine Menschen zu gefährden. Im Anschluss verließen mehrere Personen die Fahrzeuge, zogen sich orange Warnwesten an und setzten sich auf die Straße. Einige der Aktivisten befestigten ihre Hände mit einer Mischung aus Sekundenkleber und Sand auf der Fahrbahn, sodass es an ihnen zur Stunde kein Vorbeikommen gibt. Die Proteste sollen nach Angaben der Berliner Verkehrsinformationszentrale erneut die gesamte Stadt betreffen, es kommt zu Staus.

Heute haben wir mit Autos die A100 in Berlin ausgebremst und dort den Alltag unterbrochen. Joel ist an einem der Autos befestigt.



Wir werden immer weitere friedliche Wege finden, zu stören und zu warnen, solange der Kurs geradewegs auf den Abgrund zu führt. pic.twitter.com/za1JeWQqjV — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 4, 2023

An diesen Orten kam es am Donnerstag zu Protesten Frankfurter Allee

Prenzlauer Allee/Danziger Straße

Fennstraße/Müllerstraße

A100/Rudolf-Wissell-Brücke in Richtung Wedding

A100/Hohenzollerndamm in Richtung Neukölln

Die BVG teilte auf Twitter mit, dass unter anderem die M1 von den Protesten zwischen U Eberswalder Straße und Schönhauser Allee/Bornholmer Straße unterbrochen war.

Demonstration: Derzeit kommt es im gesamten Stadtgebiet zu Verspätungen, Unregelmäßigkeiten und Ausfällen. Wir informieren euch, sobald uns genaue Informationen vorliegen. #BVG — BVG Straßenbahn (@BVG_Tram) May 4, 2023

Blockade im Prenzlauer Berg: Klimaaktivistin wird aus Asphalt geflext

Wie ein Reporter der Berliner Zeitung berichtet, blockieren fünf Aktivisten derzeit den Verkehr stadteinwärts im Prenzlauer Berg an der Ecke Prenzlauer Allee/Danziger Straße. Autofahrer reagierten gereizt. Eine Frau brach mit ihrem Wagen gerade noch durch, als die Blockade begann. Erst über eine halbe Stunde nach Protestbeginn traf ein Mannschaftswagen der Berliner Polizei ein.

Die Polizei konnte vier der fünf Aktivisten anschließend schnell von der Straße lösen, eine fünfte Aktivistin muss aus dem Asphalt geflext werden. Inzwischen ist die Straße wieder frei.

Eine Aktivistin wird aus dem Asphalt geflext. Justus Bonde

Aktivistin hat ein Stück Asphalt an der Hand, nachdem sie von der Straße geflext wurde. Justus Bonde

Bereits am Dienstag legte die Letzte Generation den Straßenverkehr an vielen Orten im gesamten Berliner Stadtgebiet lahm. Die 16 Blockaden seien zumeist sehr schnell beseitigt worden, schrieb die Berliner Polizei auf Twitter.

Die Initiative fordert von der Bundesregierung unter anderem die Einführung eines 9-Euro-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und ein Tempolimit auf Autobahnen. Am Dienstag war ein Treffen der Klimaaktivisten mit Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) geplant.