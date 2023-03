Erneut Bombenentschärfung an Friedenthaler Schleuse Erneut muss in Oranienburg an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse ein Bombenblindgänger entschärft werden. Zur Entschärfung der Fünf-Zentner-Bombe US-ameri... dpa

ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. David Inderlied/dpa/Symbolbild

Oranienburg -Erneut muss in Oranienburg an der ehemaligen Friedenthaler Schleuse ein Bombenblindgänger entschärft werden. Zur Entschärfung der Fünf-Zentner-Bombe US-amerikanischer Bauart aus dem Zweiten Weltkrieg werde am Mittwoch ab 8.00 Uhr in einem Radius von 1000 Metern um den Fundort ein Sperrkreis errichtet, teilte die Stadt Oranienburg am Dienstag mit.