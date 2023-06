Erneut Drohnen-Flug über Waldbrand bei Jüterbog

Zur Einschätzung über die Ausdehnung des anhaltenden Waldbrandes bei Jüterbog soll am Samstagmorgen erneut eine Drohne zum Einsatz kommen. Nach der Auswertun...

Jüterbog -Zur Einschätzung über die Ausdehnung des anhaltenden Waldbrandes bei Jüterbog soll am Samstagmorgen erneut eine Drohne zum Einsatz kommen. Nach der Auswertung der Bilder werde klarer, wie sich das Feuer über Nacht entwickelt habe, sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. Am Freitag habe sich der Brand auf dem munitionsbelasteten Gelände mit Auffrischen des Windes ausgebreitet. Das Feuer war am Mittwochabend auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz im Kreis Teltow-Fläming ausgebrochen.

Am Freitag wurde eine Gefahrenmeldung an die Bevölkerung wegen der Rauchentwicklung herausgegeben. Bürger auch aus entfernteren Gebieten meldeten sich, weil sie Rauchwolken sahen, wie Engel sagte.

Am Samstagmorgen sei zudem ein Waldbrand bei Bad Liebenwerda (Kreis Elbe-Elster) ausgebrochen. Weitere Angaben dazu konnte Engel zunächst nicht machen. Die Waldbrandgefahr in Brandenburg sei weiterhin hoch. „Das wird sich auch die kommende Woche nicht ändern“, sagte Engel.