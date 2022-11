Erneut gewaltsame Auseinandersetzungen bei Protesten im Iran: Meldungen über Tote In der Hauptstadt der Provinz Sistan-Belutschistan im Iran hatten Sicherheitskräfte vor fünf Wochen Proteste brutal niedergeschlagen. Jetzt bricht erneut Gewalt aus. dpa

Die Proteste richten sich gegen das Regime im Iran. AP/Uncredited

Teheran -Im Südosten Irans sind Proteste erneut in Gewalt umgeschlagen. In der Stadt Chasch sollen Demonstranten einen Polizeiposten in Brand gesteckt haben, berichtete die iranische Nachrichtenagentur Fars am Freitag.