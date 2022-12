Erneut Hochhauskeller angezündet: Ermittlungen Am frühen Samstagmorgen wird die Feuerwehr nach Spandau gerufen. Im Ortsteil Wilhelmstadt brennt es erneut im Keller eines Hochhauses. Die Kriminalpolizei pr... dpa

Berlin -Im Berliner Bezirk Spandau ist erneut der Keller eines Hochhauses in Brand gesetzt worden. Ein Brandkommissariat beim Landeskriminalamt ermittelt wegen schwerer Brandstiftung, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Wie immer werde auch in dem Fall ein Zusammenhang zu anderen Taten geprüft. Laut Polizei wurde bei dem Brand am frühen Samstagmorgen am Blasewitzer Ring im Ortsteil Wilhelmstadt niemand verletzt.