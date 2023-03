Erneut keine Müllabfuhr: Warnstreik bei der Berliner Stadtreinigung Am Donnerstag wird erneut in Berlin der Müll nicht abgeholt. Die BSR ist in Streik getreten. dpa

Nicht abgeholter Müll in Berlin. Stefan Zeitz/imago

Berlin -Beschäftigte der Berliner Stadtreinigung (BSR) sind am Donnerstag erneut in einen Warnstreik getreten. Wie die Gewerkschaft Verdi mitteilte, sollten Beschäftigte von 5.45 Uhr bis 24 Uhr die Arbeit niederlegen. Betroffen sind demnach mehrere BSR-Anlagen und Deponien in der Stadt. Laut Verdi-Fachbereichsleiter Marcus Borck sollen die Ausstände dazu führen, dass Müll aus der Stadt erneut nicht abgeholt und zu den Höfen transportiert werden kann. „Das ist unsere Strategie“, sagte er der Nachrichtenagentur dpa.