Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben sich am Samstag erneut in Berlin auf die Straße geklebt. Wie die Berliner Polizei gegenüber der Berliner Zeitung bestätigte, handelt es sich um zwölf Aktivisten, die am Kottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg die Straße blockieren. Alarmiert wurde die Polizei gegen 12.30 Uhr. Polizisten seien nun mit 30 Einsatzkräften vor Ort, um den Protest aufzulösen.

Jeweils sechs Aktivisten blockieren dabei zum einen die Skalitzer Straße, Ecke Adalbertstraße und auf der anderen Seite die Skalitzer Straße, Ecke Reichenberger Straße, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Die Letzte Generation macht seit 2022 regelmäßig mit Sitzblockaden auf Straßen und mit anderen umstrittenen Aktionen auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Gruppe fordert vehement ein massives Gegensteuern der Politik. Ein Schwerpunkt der Blockaden war Berlin. Zuletzt war es in der Stadt allerdings etwas ruhiger um die Gruppe geworden.