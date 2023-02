Erneut Raubkatze in Südafrika entlaufen Erst Ende Januar waren zwei privat gehaltene Tiger im Raum Johannesburg ausgebrochen. Nun ist eine Löwin aus einem Transporter auf einer Landstraße ausgebüxt... dpa

ARCHIV - Eine Löwin ist nahe der Ortschaft Stella in Südafrika entlaufen. bild Philipp Brandstädter/dpa/Symbol

Johannesburg -In Südafrika ist zum dritten Mal innerhalb von sechs Wochen eine große Raubkatze in einer Wohngegend entlaufen. Am Morgen war nach Polizeiangaben eine ausgewachsene Löwin auf einer Landstraße nahe der Ortschaft Stella in der Nord-West-Provinz aus einem Tiertransportlaster ausgebüxt.