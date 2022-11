Erneut tödlicher Fahrradunfall mit Lkw in Berlin Beim Zusammentreffen von Lkw und Radfahrern kommen mehrere negative Faktoren zusammen. Lkw-Fahrer können aus ihren Kabinen Radfahrer leicht übersehen. Kommt ... dpa

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. bild Julian Stratenschulte/dpa/Symbol

Berlin -Bei einem Unfall mit einem Lastwagen ist in Berlin eine Radfahrerin oder ein Radfahrer getötet worden. Der Mensch wurde am Dienstagmorgen in Hohenschönhausen in der Gehrenseestraße nahe der Ecke Wollenberger Straße von dem Lkw erfasst, wie die Polizei mitteilte. Zum Geschlecht und Alter des Todesopfers und zum Ablauf des Unfalls sagte die Polizei zunächst nichts. Zuerst müssten die Angehörigen informiert werden. Nach einem Bericht der Zeitung „B.Z.“ soll es sich bei dem Opfer um eine Frau handeln.