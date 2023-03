Erneut Warnstreiks in Berlin: Einschränkungen bei Berliner Bädern möglich

Am Mittwoch treten Berliner Beschäftige des öffentlichen Dienstes erneut in Streik. Einzelne Schwimmbäder könnten geschlossen bleiben. An Schulen droht Unterrichtsausfall.

Ein Junge springt in einem Schwimmbad ins Wasser. Auch die Berliner Bäder sind vom Streik am Mittwoch betroffen. Joerg Carstensen/dpa

Die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Berlin sind für Mittwoch erneut zu einem ganztägigen Warnstreik angerufen. Wie die Berliner Bäder-Betriebe mitteilen, betrifft das auch ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Kundinnen und Kunden müssten sich daher auf Einschränkungen des Badebetriebs einstellen. „Einzelne Schwimmbäder können verspätet, eingeschränkt oder gar nicht öffnen“, schreiben die Bäder-Betriebe. Da es sich um einen Warnstreik handelt, können sie derzeit noch keine Angaben dazu machen, welche Bäder betroffen sind.

Berlin: Auch Schulen am Mittwoch von Warnstreik betroffen

Auch Berliner Lehrer sind am Mittwoch erneut zum Streik aufgerufen. Am Mittwochvormittag soll eine zentrale Abschlussdemonstration der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) am Potsdamer Platz starten. Mit dem Ausstand will die GEW ihre Forderungen nach kleineren Schulklassen und einem Tarifvertrag untermauern.

Eine #Demonstration mit mehreren tausend erwarteten Teilnehmer:innen startet um ca. 09:45 Uhr am Potsdamer Platz in #Tiergarten über Leipziger Straße, Gertraudenstraße, Breite Straße und Rathausstraße zum Berliner Rathaus in #Mitte. — Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ Berlin) (@VIZ_Berlin) March 22, 2023

Seit Wochen beeinträchtigen Warnstreiks in wechselnden Bundesländern vor allem kommunale Dienstleistungen. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich nach Gewerkschaftsangaben am Dienstag rund 40.000 Streikende. Etliche Nahverkehrsbetriebe wurden den zweiten Tag in Folge bestreikt. Auch in Verwaltungen, kommunalen Betrieben, Kitas, Jobcentern und Sparkassen hatte Verdi mobilisiert.

Verdi fordert für die bundesweit 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber bieten schrittweise fünf Prozent mehr bei zweijähriger Laufzeit sowie 2500 Euro Einmalzahlung.