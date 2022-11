Erneut Warnstreiks in Yorck-Kinos heute Abend in Berlin Wer an diesem Freitagabend in eines der Berliner Yorck-Kinos gehen wollte, braucht möglicherweise ein alternatives Abendprogramm. dpa

Eines der Yorck-Kinos in der Yorckstraße in Berlin-Kreuzberg. dpa/Kira Hofmann

Berlin -Wer an diesem Freitagabend in eines der Berliner Yorck-Kinos gehen wollte, braucht möglicherweise ein alternatives Abendprogramm: In der laufenden Tarifrunde der Kino-Gruppe hat die Gewerkschaft Verdi die rund 160 Beschäftigten des Unternehmens erneut zum Warnstreik aufgerufen, wie Verdi mitteilte.