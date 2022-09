Neue heftige Gefechte im Grenzkonflikt zwischen Kirgistan und Tadschikistan haben Ängste vor einem weiteren Konflikt in Zentralasien geschürt. Der kirgisische Grenzschutz warf am Freitag Tadschikistan den Beschuss der Grenzstadt Batken sowie weitere Angriffe mit schweren Waffen entlang der zwischen beiden Ländern umstrittenen Grenze vor. Tadschikistan beschuldigte seinerseits Kirgistan, die neuen Auseinandersetzungen mit dem Beschuss von zivilen Gebäuden und Infrastruktur begonnen zu haben. Kurze Zeit darauf verkündete Kirgistan eine Feuerpause.

Laut dem kirgisischen Grenzschutz wurden das Gebiet um den Flughafen von Batken sowie angrenzende Orte am Morgen mit tadschikischen Mehrfachraketenwerfern beschossen. Dabei sei die „zivile Infrastruktur“ der Stadt zerstört worden. Mehr als 40 Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums verletzt. Die Behörden kündigten Evakuierungen entlang der Grenze an.

Kirgistan und Tadschikistan: Präsidenten rufen Truppen zum Rückzug auf

Kurze Zeit später verkündete die kirgisische Grenzwache, die Chefs der nationalen Sicherheitskomitees beider Länder hätten sich geeinigt, ab 16 Uhr Ortszeit (12 MESZ) die Waffen schweigen zu lassen. Moskau, das sich in dem Konflikt als Vermittler angeboten hatte, rief beide Seiten auf, dringende Maßnahmen zu ergreifen, um „jeden Versuch einer Eskalation“ zu stoppen.

Die beiden ehemaligen Sowjetrepubliken teilen eine 970 Kilometer lange Grenze, deren Verlauf zu knapp der Hälfte umstritten ist. Die Verhandlungen treten seit Jahren auf der Stelle, und immer wieder kommt es zu gewaltsamen Auseinandersetzungen, für die beide der jeweils anderen Seite die Schuld zuweisen. Zuletzt waren am Mittwoch bei Gefechten zwei tadschikische Grenzschützer getötet und mehrere Menschen auf beiden Seiten der Grenze verletzt worden.

Die Präsidenten Kirgistans und Tadschikistans, Sadyr Dschaparow und Emomali Rahmon, halten sich derzeit zu einem Treffen der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SCO) in der usbekischen Stadt Samarkand auf. Beide riefen ihre Truppen von dort aus zum Rückzug auf. Auf offiziellen Bildern waren die Präsidenten auch gemeinsam zu sehen.

Angesichts der jüngsten Grenzgefechte zwischen den beiden Staaten wuchs die Angst vor einem weiteren Konflikt auf dem Gebiet der ehemaligen Sowjetunion, nachdem es diese Woche bereits zu heftigen Kämpfen zwischen Armenien und Aserbaidschan kam. Armenien gibt die Zahl der getöteten Soldaten in den eigenen Reihen mittlerweile mit 135 an. Die Zahl werde aber wohl noch weiter ansteigen, sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Freitag in der Hauptstadt Eriwan. Auf aserbaidschanischer Seite war zuletzt von 71 Toten die Rede.