Am Samstagmittag haben Polizeitaucher die Leiche eines jungen Mannes aus dem Weißen See in Pankow geborgen. Nur wenige Stunden später gab es einen weiteren folgenschweren Badeunfall in Berlin. Zwischen der Halbinsel Alt-Stralau und dem Treptower Park wurde am Abend eine Person als vermisst gemeldet.

Zeugen hatten gegen 21 Uhr beobachtet, wie jemand von der Halbinsel zum Treptower Park schwamm. Den Angaben zufolge sei der Mann mittig der Spree untergegangen, erklärte ein Feuerwehrsprecher. Die Feuerwehr, der ASB, die DLRG und das DRK suchten mit 40 Einsatzkräften, darunter Rettungsschwimmer und Taucher. Doch die sofort eingeleiteten Suchmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Um 23 Uhr brach die Feuerwehr die Suche ab.

#Wasserrettung in #Friedrichshain

Beim Schwimmen in der #Spree ist eine Person untergegangen.

Die @Berliner_Fw ist mit 40 Kräften, auch #GW_Wasserrettung mit Tauchern, im Einsatz. @ASBinBerlin, @DLRG_Berlin, @drk_berlin unterstützen mit Tauchern und Rettungsbooten. Update folgt! — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) June 25, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Menschen können maximal nach 30 Minuten noch wiederbelebt werden

„Nach zwei Stunden macht es einfach keinen Sinn mehr. Menschen können maximal nach 30 Minuten vielleicht noch wiederbelebt werden. Aber so haben wir kaum noch eine Chance“, erklärte der Feuerwehrsprecher.

Es wäre der zweite tödliche Badeunfall in nur 24 Stunden in Berlin. Am Freitagabend gegen 20 Uhr war ein 26-jähriger Mann im Weißensee ertrunken. Die Suche musste am Abend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. 17 Stunden später fanden Taucher die Leiche. Sie wird nun in der Gerichtsmedizin obduziert.

Erst vergangene Woche war an einer wilden Badestelle ein 17-jähriger Schwimmer im Weißen See gestorben. Die Rettungskräfte fanden den leblosen Körper des Teenagers nach etwa 20-minütiger Suche im See. Bei einem weiteren Badeunfall am Flughafensee im Ortsteil Tegel starb am selben Tag ein 59-Jähriger.