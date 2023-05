Letzte Generation legt Berliner Verkehr am Dienstag lahm – Männer räumen Straße

Die Klebeproteste für mehr Klimaschutz reißen nicht ab. Auch am Dienstag kommt es an mehreren Orten in Berlin zu Blockaden. Diese Straßen sind betroffen.

Klimaaktivisten der Gruppe Letzte Generation haben erneut mehrere Straßen in Berlin blockiert. Wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte, sind Aktionen an drei Standorten bekannt. Außerdem wurden laut Polizei zwei Aktionen an weiteren Straßen im Vorfeld verhindert. Nach Angaben der Letzten Generation sind mehrere Bundesstraßen und Abschnitte auf der A100 von den Blockade-Aktionen betroffen. Die Berliner Verkehrsinformationszentrale warnt auf Twitter vor Stau.

Proteste der Letzten Generation am Dienstag Puschkinallee/Elsenbrücke (beendet)

Frankfurter Allee/Pettenkoferstr.

Prenzlauer Allee Höhe Danziger Straße

Brunnenstr. Höhe Hausnr. 111 (beendet)

Blockadeaktion in Berlin: Männer zerren Aktivisten von der Straße

Bei den Aktionen kommt es erneut zu Auseinandersetzungen mit Autofahrern. In einem Video, das die Letzte Generation auf Twitter postete, ist zu sehen, wie zwei Männer Klimaaktivistinnen und Aktivisten am Dienstag von der Straße zerren, um Autofahrern die Durchfahrt zu ermöglichen.

Ein seichter Vorgeschmack dessen, wozu die Menschen werden, wenn es nicht mehr genug Wasser und Nahrung für alle geben könnte aufgrund der bewusst weiter eskalierten Klimakrise.



Wir sind hier, um Gewalt abzuwenden und die Zivilisation zu schützen.

Was machen Sie, @Bundeskanzler? pic.twitter.com/6LQtjGnzwh — Letzte Generation (@AufstandLastGen) May 23, 2023

Nach Angaben der Letzten Generation haben sich bei den Aktionen am Dienstag erneut viele Menschen aus dem Gesundheitssektor beteiligt. „Unser Gesundheitssystem ist jetzt schon überlastet, gehen wir die letzten Schritte über die Klippe, wird es kollabieren“, sagt eine beteiligte Krankenpflegerin.

Mit ihren Aktionen will die Letzte Generation den Druck auf die Bundesregierung erhöhen, stärker gegen die Klimakrise vorzugehen. Sie protestiert unter anderem mit Straßenblockaden. Die Gruppe hat sich den Namen gegeben, weil sie sich als letzte Generation vor den Kipp-Punkten sieht, den kritischen Grenzwerten des Klimawandels. Bereits am Montag wurde berlinweit der Verkehr blockiert.