Erneuter russischer Luftangriff auf die Ukraine: 36 Marschflugkörper abgefangen

Die ukrainische Luftwaffe hat bei erneuten Angriffswelle nach eigenen Angaben am Mittwoch 36 von Russland abgefeuerte Marschflugkörper abgefangen. „Am 26. Juli wurden 36 feindliche Marschflugkörper zerstört“, erklärte Generalleutnant Mykola Oleschtschuk auf dem offiziellen Profil der ukrainischen Luftwaffe im Onlinedienst Telegram. Er machte keine Angaben dazu, ob weitere russische Raketen bei dem Angriff Ziele trafen.

Nach Angaben der Luftwaffe fingen die ukrainischen Streitkräfte zunächst am Nachmittag drei Kalibr-Marschflugkörper ab, am frühen Abend dann 33 Geschosse der Typen X-101 und X-555. Diese seien vom Südosten in Richtung der Westukraine abgefeuert worden, hieß es.

Trümmer von Raketen verursachten wohl Brand in Dnipro

Die Luftwaffe meldete einen weiteren russischen Angriff am Mittwochabend, der auf die Region Chmelnyzkyj in der Westukraine gezielt habe. Der Gouverneur der zentralen Region Dnipro erklärte auf Telegram, dass die Trümmer einer abgeschossenen russischen Rakete einen Brand verursacht hätten. Das Feuer sei aber unter Kontrolle gebracht worden, ohne dass es Opfer gegeben habe.

In seiner Abendansprache dankte Präsident Wolodymyr Selenskyj der Luftwaffe dafür, „die große Mehrheit“ der Raketen abgeschossen zu haben. „Es gab ein paar Treffer, und einige Raketensplitter gingen nieder. Aber es ist sehr wichtig, dass die Dreistigkeit dieses Angriffs zerstört wurde.“