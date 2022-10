Erotik-Model Schäfer: Behütete Kindheit und Politikinteresse Erotik-Model Micaela Schäfer findet es wichtig, wählen zu gehen. „Ich werde aggressiv, wenn in meinem Umfeld Menschen nicht zur Wahl gehen“, sagte Schäfer in... dpa

ARCHIV - Micaela Schäfer zeigt sich bei der Berlin Fashion Week. /Archivbild Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin -Erotik-Model Micaela Schäfer findet es wichtig, wählen zu gehen. „Ich werde aggressiv, wenn in meinem Umfeld Menschen nicht zur Wahl gehen“, sagte Schäfer in einem Interview der „Berliner Zeitung“ (Dienstag). Sie habe auch mal das Angebot gehabt, in die CDU einzutreten. Sie mache kein Geheimnis daraus, dass sie die Partei toll finde. Schäfer war früher in der TV-Sendung „Germany's Next Topmodel“ aufgetreten und in der sechsten Staffel des Dschungelcamps.