Im Internet kursieren derzeit erschreckende Videos, die völlig erschöpfte Pferde auf der Straße liegend zeigen. Ein besonders häufig geteiltes Video zeigt ein Pferd mitten auf einer belebten Straße in New York City. Zuvor zog es eine Kutsche, die vor allem für Touristenfahrten durch die Großstadt genutzt werden. Doch auch New York ist von einer Hitzewelle betroffen.

Here's your horse-drawn carriage ride through Central Park. Isn't this romantic? pic.twitter.com/CBxvsoYbUO — Ari Solomon (@VeganAri) August 10, 2022

In dem Video ist zu sehen, wie Polizisten das Tier mit Wasser abspritzen, um es abzukühlen. Passanten stehen fassungslos daneben. Dass die Kutschpferde kollabieren, ist nicht neu. New Yorker erzählen, dass dies bereits in vergangenen Sommern vermehrt vorgekommen war.

Bewohner der Stadt fordern bereits seit Jahren das Verbot solcher Kutschfahrten. Die Organisation „Voters for Animal Rights“ startete eine Petition, um Unterschriften für das Verbot zu sammeln. Auch die Tierschutzorganisation Peta fordert ein Verbot. Auf der Website der Organisation werden auch Unterschriften für ein Verbot von Kutschfahrten in Berlin gesammelt.

Ryder, das Kutschenpferd in New York City, konnte nach einiger Zeit wieder aufstehen. Medienberichten zufolge geht es ihm bereits besser. Ein anderes Kutschenpferd, das vor einigen Wochen von der Hitze zusammenbrach, konnte nicht mehr gerettet werden.