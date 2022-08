Der Urlaub einer deutschen Familie auf Kreta wurde zum Albtraum. Sie hatte einen leichten Unfall mit ihrem Mietwagen, die Unfallgegner waren offenbar Einheimische in einem kleinen Lastwagen. Eigentlich eine Lappalie – doch dann eskalierte die Situation.

Die Einheimischen sollen auf einen der beiden erwachsenen Söhne der Familie – einen jungen Mann namens Chris – losgegangen sein. Er wurde körperlich angegriffen, plötzlich war ein Messer im Spiel. Die Klinge soll 20 bis 25 Zentimeter lang gewesen sein.

Die Familie, insgesamt drei erwachsene Kinder und ihr Stiefvater, versuchte noch zu flüchten und wegzufahren – aber erfolglos. Der Lkw-Fahrer setzte sich ans Steuer, gab Gas und krachte mit einem Rückwärtsmanöver in die Seite des Mietwagens der Familie. Die Insassen erlitten körperliche Verletzungen, Anwohner eilten ihnen zur Hilfe. Berichten zufolge fand der Vorfall am Freitag in Mylopotamos auf der Insel Kreta statt.

Κρήτη: «Μας επιτέθηκαν με λάμα 20 εκατοστών, το αγροτικό πήγε να μας λιώσει» -Σοκαρισμένοι οι Γερμανοί τουρίστες https://t.co/53ePMbX8Vp — Prokopis Doukas (@ProkopisDoukas) August 21, 2022

„Als ich meine Schwester weinen sah, wollte ich sie beschützen“

Chris, einer der Söhne der Familie, sagte dem Staatssender ERT im Interview: „Man kann nicht beschreiben, wie erschreckend es war: Lebensgefahr und der Anblick einer Person mit einem Messer.” Und weiter: „Als ich meine Schwester weinen sah, versuchte ich instinktiv, sie zu beschützen. Man kann aber nichts tun, wenn man ein Messer sieht.“

Die Familie beklagt, dass die Polizei zunächst nicht auf ihren Notruf reagiert habe. Nach ersten Erkenntnissen streben die Opfer eine Klage an. Die beiden mutmaßlichen Täter wurden identifiziert, aber nicht festgenommen. Sie befinden sich weiter auf freiem Fuß. Die Familie fürchtet nun offenbar ein erneutes Aufeinandertreffen.

Die deutsche Honorarkonsulin auf Kreta, Argyro Ganadaki, warf im Interview mit ERT die Frage auf, warum sie noch immer keine offiziellen Informationen von Seiten der Polizei erhalten habe. Die entsprechende Anfrage habe sie am Samstag gestellt.