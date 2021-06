Berlin - Rund 1000 Fußballfans haben am Dienstag in der Berliner Kulturbrauerei beim Public Viewing mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft mitgefiebert und gelitten. Das Team vom scheidenden Bundestrainer Joachim Löw verlor sein Achtelfinalspiel in London mit 0:2 gegen England.

Die Plätze in der Kulturbrauerei waren restlos besetzt, schon vor Anpfiff wurde niemand mehr in das Gelände reingelassen. Einlass war nur mit einem negativen Coronatest oder vollem Impfschutz möglich.