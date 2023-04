Erst Schauer und Gewitter - Wochenende dann schöner Von den britischen Insenseln zieht am Freitag nach Deutschland und bringt Regen. Doch wie sieht es am Samstag und Sonntag aus? dpa

Offenbach (dpa) – -Die Menschen in Deutschland müssen sich auf Regen und auch Gewitter einstellen, bevor sich die Lage zum Wochenende bessert. So kommt am Freitag das Tief Vasco von den britischen Inseln zu uns und bringt teils länger anhaltenden Regen - örtlich mit Gewittern und Starkregen, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag in Offenbach mitteilte.