Erste Auslandsreise nach Haftbefehl: Putin besucht Xi Jinping in China

Der russische Präsident Wladimir Putin wird einem Medienbericht zufolge seine erste Auslandsreise seit der Ausstellung eines Haftbefehls durch den Internationalen Strafgerichtshof wegen angeblicher Kriegsverbrechen antreten. Wie das Nachrichtenportal Bloomberg berichtet, hat der Kremlchef die Einladung des chinesischen Präsidenten Xi Jinping zur Teilnahme am „Gürtel- und Straßenforum“ angenommen. Die Veranstaltung findet im Oktober in China statt.

Putin hat Russland seit der Verkündung des Haftbefehls durch den Gerichtshof in Den Haag im März nicht mehr verlassen. Seine einzigen Reisen waren Stippvisiten in den von Russland besetzten Gebieten der Ukraine. In der vergangenen Woche ließ er den Brics-Gipfel in Südafrika ausfallen, nachdem die dortige Regierung klargestellt hatte, dass sie den Haftbefehl gegen ihn vollstrecken müsse. Auch dem indischen Premierminister Narendra Modi teilte er mit, dass er nicht am G20-Treffen im nächsten Monat teilnehmen werde. Dabei gehört Indien anders als Südafrika nicht zu den Unterzeichnern der Vereinbarungen des Internationalen Strafgerichtshofs.

Treffen mit Putin: Erdogan reist bald nach Russland

Schon bald ist offenbar zudem ein wichtiges Gespräch zwischen Putin und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan geplant. Das Treffen werde in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi stattfinden, sagte der Sprecher von Erdogans Partei AKP, Ömer Celik, am Montag in Ankara. Die Türkei erhofft sich durch die Gespräche eine „drohende Ernährungskrise“ zu verhindern, fügte Celik hinzu.

Moskau war Mitte Juli aus dem Getreideabkommen ausgestiegen, das der Ukraine trotz des Krieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Die Ukraine öffnete Anfang August dann von mehreren Schwarzmeerhäfen aus Seewege für Handelsschiffe - ungeachtet der russischen Ankündigung, nach dem Auslaufen des Getreideabkommens jedes Schiff aus der Ukraine oder mit dem Ziel Ukraine ins Visier zu nehmen.

Die Türkei versucht derzeit, das Abkommen wiederzubeleben. Außenminister Hakan Fidan sagte am Freitag bei einem Besuch in Kiew, er sehe hierzu „keine Alternative“. Es wird erwartet, dass Fidan in den kommenden Tagen nach Moskau reisen wird, um die Forderungen des Kremls zu diskutieren. (mit AFP)