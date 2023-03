Erste Festnahme nach Schüssen: weitere Verdächtige gesucht SEK-Einsatz nach Schüssen in Charlottenburg. Polizisten durchkämmen in der Dahlmannstraße angrenzende Häuser. Ein Mann wird gefasst. Die Polizei sucht nach w... dpa

ARCHIV - Die Polizei ist in Berlin-Charlottenburg im Einsatz. Gerald Matzka/dpa

Berlin -Nach Schüssen in Berlin-Charlottenburg, durch die zwei Männer verletzt wurden, hat die Polizei einen 28-Jährigen festgenommen. Ob der Mann geschossen hat, ist laut Polizei noch unklar. Bei der Festnahme am Mittwochabend habe er keine Waffe bei sich gehabt, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Die Polizei sucht nach weiteren Verdächtigen. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen vor den Schüssen mehrere Männer auch mit Schlagwerkzeugen aufeinander losgegangen sein.