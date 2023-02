Erste Frühlingsboten in Berlin und Brandenburg Die ersten Frühlingsblüher sorgen für farbige Tupfer in der Landschaft. Und auch die Temperaturen bewegen sich bei Höchstwerten zwischen fünf und neun Grad l... dpa

Die Sonne geht hinter dem Tempelhofer Feld unter. Kay Nietfeld/dpa

Potsdam -Die ersten Frühlingsblüher sorgen für farbige Tupfer in der Landschaft. Und auch die Temperaturen bewegen sich bei Höchstwerten zwischen fünf und neun Grad langsam in Richtung Frühling. Der Dienstag startete jedoch wolkig in Berlin und Brandenburg, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Später lockert es zwischen Prignitz, Havelland und Fläming auf. In Berlin und im Südosten Brandenburgs bleibt es größtenteils bedeckt.