Erste Reisewelle zu Ostern: Kein Chaos an Airports Die Flughäfen sind entspannt in die Osterferien gestartet. Auch auf den Autobahnen kam es nicht zu längeren Staus. dpa

Problemlose Abfertigung am Flughafen Köln/Bonn zum Auftakt der Osterferien. Thomas Banneyer/dpa

Düsseldorf/Frankfurt (dpa) -Auf den Straßen und an den Flughäfen ist vom befürchteten Chaos zum Beginn der Osterferien vielerorts nichts zu sehen. Am Flughafen Düsseldorf betrug am Samstag die durchschnittliche Wartezeit an den Terminals laut Website des Airports zeitweise maximal 20 Minuten. Auch die Abfertigung und die Sicherheitskontrollen verliefen jeweils unproblematisch.