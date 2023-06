„Entsetzen“, „Denkzettel“, „Volkspartei“: Reaktionen auf den ersten AfD-Landrat

Die Landratswahl in Thüringen hat einen erstmaligen Erfolg für die AfD markiert: Zehn Jahre nach ihrer Gründung hat die rechtspopulistische Partei ein kommunales Spitzenamt gewonnen. Aus der Landratswahl im thüringischen Kreis Sonneberg geht der AfD-Kandidat Robert Sesselmann als Sieger hervor. Wie die Wahlleitung mitteilte, erhielt der 50-Jährige in einer Stichwahl 52,8 Prozent der Stimmen – und damit die nötige absolute Mehrheit.

Trotz der Unterstützung einer Parteienallianz aus der Linken, der SPD, den Grünen und der FDP, konnte sich der CDU-Opponent Jürgen Köpper nicht gegen den AfD-Politiker beweisen. Der amtierende Landrat der CDU kam nur auf 47,2 Prozent der Stimmen. Laut dem Statistischen Landesamt lag die Wahlbeteiligung des 57.000 Einwohner Landkreises mit rund 48.000 Stimmberechtigten bei 58,2 Prozent. 355 Stimmen waren ungültig.

Obwohl der im Süden Thüringens gelegene Kreis zu den kleinsten in Deutschland zählt, reicht die symbolische Bedeutung des AfD-Siegs in Sonneberg weit über die Region hinaus. Kurz nach der Ergebnisbekanntgabe kamen schon die ersten entsetzen Stimmen aus der Kommunal- und Bundespolitik – inklusive Schuldzuweisungen.

Jubel nur bei AfD: Reaktionen aus Thüringen

Über den AfD-Sieg in Sonneberg hat sich bisher nur die AfD selbst erfreut. Wahlsieger Sesselmann feierte im Thüringer Landkreis mit Partei-Rechtsaußen Björn Höcke und Bundeschef Tino Chrupalla seinen Erfolg. Sesselmann sehe die AfD „auf dem Weg zur Volkspartei“. AfD-Bundeschef Tino Chrupalla schrieb auf Twitter: „Das war erst der Anfang“. „Wir überzeugen Mehrheiten mit unserer Politik für die Interessen der Bürger. So werden wir für Deutschland die Wende zum Guten erreichen.“

Höcke sagte, von Sonneberg gehe ein „politisches Wetterleuchten“ aus. Man wolle diesen Schwung mitnehmen für die kommenden Landratswahlen und sich dann auf die Landtagswahlen vorbereiten, wo man ein „politisches Erdbeben“ im Osten erzeugen könne. Kommendes Jahr stehen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg Landtagswahlen an.

Unterstützung gab es auch von AfD-Co-Vorsitzender Alice Weidel. Sesselmann habe „Geschichte geschrieben“. Auch sie twitterte, dass es erst der Anfang sei.

Für CDU-Kandidat Jürgen Köpper gibt es keinen Grund zum feiern. Er sieht die Ursache für seine Wahlniederlage in der „unsäglichen Politik der Bundesregierung“. In einer ARD-Mitteilung bezeichnete er den Wahlausgang als „enttäuschend“. Es sei ein schlechter Tag für den Landkreis Sonneberg und Thüringen.

Die CDU-Kreisvorsitzende von Sonneberg, Beate Meißner, kritisierte hingegen die eigene Bundespartei: „Das ist nicht nur ein Denkzettel, sondern eine volle Breitseite – aber nicht gegen den CDU-Kreisverband Sonneberg, sondern gegen die CDU auf Bundesebene“, sagte Meißner der Deutschen Presse-Agentur. Dennoch freue sich die CDU-Kreisvorsitzende über die gestiegene Wahlbeteiligung. „Das ist Demokratie“, sagte sie.

Dass mehr Wählerinnen und Wähler sich beteiligt hätten, begrüßt auch Bodo Ramelow (Linke). Er sieht den AfD-Wahlerfolg im Landkreis Sonneberg als Signal der Unzufriedenheit. „Ich glaube, wir müssen den Geist der deutschen Einheit neu definieren, dass wir die Ostdeutschen mitnehmen und nicht das Gefühl auslösen, dass über sie gelacht wird oder über sie nur geredet wird“, sagte der Linkenpolitiker am Sonntagabend im ZDF.

Thüringens Innenminister und SPD-Vorsitzender Georg Maier bezeichnete das Wahlergebnis als „Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte“. Nun heiße es, „parteipolitische Interessen hintan zu stellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen“. Politik und Demokratie seien der Wettstreit um die besten Ideen und nicht um die größte Empörung, erklärte der SPD-Politiker. „Wir müssen die AfD jetzt politisch stellen“, so Maier. „Die demokratischen Parteien müssen zeigen, dass sie es besser können.“

Das Wahlergebnis in #Sonneberg ist ein Alarmsignal für alle demokratischen Kräfte. Jetzt heißt es, parteipolitische Interessen hintan zu stellen und gemeinsam die Demokratie zu verteidigen. Konkrete erfolgreiche Sachpolitik ist das richtige Mittel, um die AfD zu bekämpfen. — Georg_Maier 🇺🇦 (@GeorgMaier8) June 25, 2023

Thüringens FDP-Chef Thomas Kemmerich hätte sich nach eigener Aussage ein anderes Ergebnis gewünscht. „Niemand in Thüringen sollte ein politisches Amt übernehmen, der kein erkennbar positives Konzept für die Zukunft unseres Landes hat“, sagte er laut einer Mitteilung am Sonntag. „Wir müssen gute Lösungen für jene Probleme finden, deren Bestehen für den Höhenflug extremer Kräfte sorgt.“

Die Grüne-Landessprecherin Ann-Sophie Bohm sagte: „Das Ergebnis entsetzt mich.“ Dass Menschen offenkundig unzufrieden mit politischen Entscheidungen seien, sei noch lange kein Grund, „den Kandidaten einer rechtsextremen Partei zu wählen“.

Gr0ße Enttäuschung auf Bundesebene

Seit den hohen Umfragewerten der AfD weisen sich die Ampel-Regierung und die oppositionelle CDU gegenseitig die Schuld am Höhenflug der rechtsextremen Partei zu. CDU-Bundesvorsitzender Friedrich Merz machte die Ampel-Koalition in einem Interview mit t-online für das Erstarken der AfD verantwortlich: Die Regierung habe den Kontakt zur Bevölkerung durch ihre „Identitätspolitik“ verloren.

Der Ausgang der Sonneberger Landratswahl entfachte noch mehr scharfe Töne. Die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages Katrin Göring-Eckardt (Grüne) feuerte auf Twitter gegen die CDU: „Wer rhetorisch oder real auf Spaltung setzt, muss sich nicht wundern, wenn dann das Original gewählt wird“.

Alle sollten die Warnung hören. Wer rhetorisch oder real auf Spaltung setzt, muss sich nicht wundern, wenn dann das Original gewählt wird, eine #noafd in Thüringen, die der Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextremistisch einstuft. 2/2 — Katrin Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) June 25, 2023

Grünen-Chefin Ricarda Lang sprach von einer „Warnung an alle demokratischen Kräfte: Spätestens jetzt ist die Zeit, wo – bei allem Streit in der Sache – alle demokratischen Kräfte zusammen die Demokratie verteidigen müssen“, schrieb sie auf Twitter. Die AfD füttere bewusst Ängste und schüre auf dieser Basis Hass. „Sie hat kein Interesse daran, dass es dem Land gut geht. Wir müssen besser darin werden, in Zeiten der Veränderung Sicherheit, gerade auch in sozialen und wirtschaftlichen Fragen, zu geben.“

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) bezeichnete den Sieg der AfD auf Twitter als einen „Tiefpunkt unserer Politik seit dem dem Fall der Mauer“. Aus der Landratswahl gehe hervor, dass „die Bevölkerung besser mitgenommen werden muss auf dem Weg zu Klimaschutz und mehr Gerechtigkeit. Die AfD schürt Angst und Hass, hat aber Lösungen für Nichts“. Auch der Hauptstadt-Nachwuchs der SPD, die Jusos Berlin, ist enttäuscht. Der AfD-Sieg in Thüringen sei ein „Stich in das Herz unserer Demokratie“.

Linken-Chef Martin Schirdewan nannte im ZDF den Erfolg des AfD-Politikers Sesselmann als „Alarmsignal für die Demokratie“. Schuld sei die „massive Enttäuschung“ der Bürger und Bürgerinnen über die Politik der Bundesregierung. Kritik ernten auch die Unionsparteien und die FDP. Sie rollten der AfD den „roten Teppich“ aus, indem sie „ihre Sprüche übernehmen, indem sie ihre Politik übernehmen, beim Klimawandel zum Beispiel, bei der Migrationspolitik oder auch in Fragen gendergerechter Sprache“. Die angesprochenen Parteien würden so „einen Kulturkampf von rechts befördern, der natürlich letztendlich nur Wasser auf die Mühlen der extremen Rechten ist“

„Dammbruch“: Zentralrat der Juden von AfD-Sieg erschüttert

Der Zentralrat der Juden in Deutschland ist über den historischen AfD-Erfolg in Thüringen erschüttert. Der Zentralratspräsident Josef Schuster äußerte sich gegenüber der Jüdischen Allgemeinen: „Um es klar zu sagen: Nicht jeder der AfD-Wähler hat eine rechtsextreme Gesinnung. Aber die Partei, deren Kandidaten sie gewählt haben, ist laut Landesverfassungsschutz rechtsextrem“. Die hohe Zustimmung der Menschen mit rechtsextremen Werten beunruhige Schuster zutiefst: „Das ist ein Dammbruch, den die demokratischen politischen Kräfte in diesem Land nicht einfach hinnehmen dürfen.“

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Jens-Christian Wagner, bezeichnete den Ausgang der Landratswahl in Sonneberg als Schande. Auf Twitter schrieb er, dass nicht alle, die bei dieser Wahl für Robert Sesselmann gestimmt hätten, Rechtsextreme und Rassisten seien. Dennoch habe jeder AfD-Wähler „wissentlich für eine Partei gestimmt, zu deren Kern Rassismus, Antisemitismus und Demokratiefeindlichkeit gehören“.