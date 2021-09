Berlin - Der Berliner Gastronom Josef Laggner will in seiner „Fischerhütte am Schlachtensee“ ab dem 24. September das Oktoberfest feiern. Dafür wird er nur Geimpfte reinlassen, wie der Wirt gegenüber der B.Z. angibt: „Bei uns kommen nur noch Geimpfte rein. Da gehe ich auf Nummer sicher.“ Das Oktoberfest fällt in München wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr aus.

Laggner sei nicht daran interessiert, Gäste auszuschließen. Dennoch sei ihm das Risiko einer Verbreitung des Coronavirus zu hoch. Er sei für seine Gäste verantwortlich und beim Oktoberfest werde erfahrungsgemäß viel getrunken und geschunkelt. Er erklärt seinen Schritt so: „Mit mit der 2G-Regel müsste ich kontrollieren, wann ein Genesener infiziert war. Und dann soll ich einschätzen, ob die Immunabwehr gegen das Virus noch ausreichend ist. Das kann ich und will ich nicht. Ich bin kein Arzt, sondern Gastronom.“

In der vergangenen Woche hatte der Berliner Senat die 2G-Regel für Tanzveranstaltungen beschlossen. Damit entfällt auch die Maskenpflicht. Josef Laggner ging dieser Schritt nicht weit genug.