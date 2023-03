Erster Commonwealth Day nach Tod der Queen König Charles betont bei einem Gottesdienst zum Commonwealth Day die wichtige Rolle des Staatenbundes, dem 56 Länder angehören - fast alles ehemalige britisc... dpa

König Charles III. wird in London mit dem «Hongi» begrüßt, einem traditionellen Maori-Gruß. Belinda Jiao/PA Wire/dpa

London -Erstmals seit Jahrzehnten hat die Royal Family die Feierlichkeiten zum Commonwealth Day ohne die im vergangenen September gestorbene Queen Elizabeth II. begangen. In einer Rede während eines Gottesdiensts in der Londoner Westminster Abbey hob ihr Sohn König Charles III. die „unverzichtbare Rolle der Institution in den dringendsten Fragen unserer Zeit“ hervor.