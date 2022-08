Im Hafen der libanesischen Stadt Tripoli wird am Sonntag (09.00 MESZ) die Ankunft des ersten Schiffs mit Getreideexporten aus der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskriegs erwartet. Die „Razoni“ hatte am Montag den Hafen im ukrainischen Odessa mit 26.000 Tonnen Mais an Bord verlassen.

Am Mittwoch inspizierten entsprechend einer Vereinbarung beider Kriegsparteien unter anderem Experten der Vereinten Nationen das Schiff vor der Küste Istanbuls, bevor es Richtung Libanon weiterfahren konnte.

Wegen des russischen Angriffskrieges waren in den vergangenen Monaten alle Getreide-Exporte der Ukraine aus ihren Schwarzmeer-Häfen blockiert, was zu einer Lebensmittelkrise weltweit beigetragen hatte. Erst kürzlich einigten sich Russland, die Ukraine, die Türkei und die UNO auf ein Abkommen, um die Blockade zu überwinden. Die „Razoni“ ist das erste Schiff, das im Rahmen dieses Abkommens mit ukrainischem Getreide losfuhr. Inzwischen sind weitere Schiffe aus ukrainischen Häfen gestartet.