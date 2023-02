Erster Geflügelpest-Nachweis bei Wildvogel in diesem Winter Zum ersten Mal in diesem Winter ist bei einem Wildvogel in Berlin die Geflügelpest nachgewiesen worden. Betroffen sei ein Höckerschwan, teilten die Senatsver... dpa

Berlin -Zum ersten Mal in diesem Winter ist bei einem Wildvogel in Berlin die Geflügelpest nachgewiesen worden. Betroffen sei ein Höckerschwan, teilten die Senatsverwaltung für Verbraucherschutz und das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg am Mittwoch mit. In dem Bezirk war das Tier gefunden worden. Es habe eingeschläfert werden müssen, hieß es. Der Befund ist den Angaben zufolge vom Friedrich-Loeffler-Institut (FLI), dem Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit, bestätigt worden.