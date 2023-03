Erster Groß-Waldbrand des Jahres in Spanien Temperaturen von über 20 Grad und Trockenheit begünstigen die Feuer. Anwohnerinnen und Anwohner müssen vorsorglich ihre Wohnungen verlassen. dpa

Die Flammen breiten sich in der Nähe des Dorfes Villanueva de Viver in Aragonien aus. Lorena Sopêna/EUROPA PRESS/dpa

Madrid -Der erste große Waldbrand des Jahres in Spanien hat im Osten des Landes bereits fast 4000 Hektar zerstört. Bei der Bekämpfung des an der Grenze der Regionen Aragonien und Valencia ausgebrochenen Feuers seien aber am Freitagnachmittag erste bedeutende Fortschritte erzielt worden, berichteten der staatliche Fernsehsender RTVE und weitere spanische Medien unter Berufung auf die Behörden.