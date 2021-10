Berlin - Es zieht ein heftiger Sturm über Berlin und Brandenburg auf. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch mitteilt, startet der Tag noch wolkig und ausgesprochen mit. Höchstwerte von 17 bis 21 Grad sollen in der Region erreicht werden. Ab dem Mittag kommt es dann stellenweise zu Windböen um 55 km/h (Windstärke 7) .

In der Nacht zum Donnerstag werde es stark bewölkt und zeitweise schauerartiger Regen heruntergehen. Dann seien in der Nordhälfte der Region auch kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Temperaturrückgang auf 15 bis 11 Grad. In der Nacht und ab dem frühen Morgen könnte es dann schon zu schweren Gewittern und Sturmböen mit bis 100 km/h (Windstärke 10) kommen.

In Gewitternähe könne der DWD auch orkanartige Böen mit bis 110 km/h (Windstärke 11) nicht ausschließen.