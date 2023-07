Die Hochzeitsfeier von Christian Lindner und Welt-Journalistin Franca Lehfeldt auf Sylt ist genau ein Jahr her. Inzwischen ist viel passiert, die beiden haben Pläne.

Bundeswirtschaftsminister Christian Lindner (FDP) und Welt-Journalistin Franca Lehfeldt feiern an diesem Freitag ihren ersten Hochzeitstag. Die Trauung am 7.7. 2022 mit etlichen Promigästen wie Friedrich Merz (CDU) oder Kanzler Olaf Scholz wurde im großen Stil auf der Urlaubsinsel Sylt begangen – und entsprechend öffentlich diskutiert.

Im vergangenen Jahr hat das Paar etliche Interviews gegeben und Zukunftspläne verraten. Lindner und Lehfeldt verbringen auch nach der Hochzeitsparty viel Zeit auf Sylt, wie der Minister der Bunten sagte: „Das raue Wasser, die steife Brise, Wandern an fast leeren Stränden - das lieben wir, da fühle ich mich innerlich frei und erfrischt.“ Man könne „lachen, essen, Sport treiben oder mal ‚Monopoly‘ oder ‚Mensch ärgere Dich nicht‘ spielen“.

Christian Lindner: „Die Liebe steht an erster Stelle“

Lindner hat sich von seiner Frau inspirieren lassen und geht wie sie jetzt gerne reiten: Reiten sei nicht nur Training, meint Lindner, sondern auch „gut für die Seele“. Man habe unter sich „ein großes Tier, das dich trägt und mit dem du eine Beziehung aufbauen musst“, sagte er in der Talkshow von Sandra Maischberger. Seine Frau ist passionierte Reiterin und hat sich auch ein neues Pferd zugelegt. Instagram-Fotos, auf denen Lindner einen Stall ausmistet, dokumentieren die gemeinsame Leidenschaft.

Über den Kinderwunsch von Christian Lindner und Franca Lehfeldt wird seit Anbeginn viel diskutiert und spekuliert. Zum Thema Familienplanung sagt Lindner: „Kinder können wir uns gut vorstellen. Aber hier gilt wie in der Politik das Prinzip: weniger ankündigen und mehr liefern.“ Er versuche, ausreichend Raum für ein Privatleben zu schaffen. „Wir sehen uns in der Regel jeden Tag. Wenn es irgendwie geht, komme ich nachts auch weite Strecken heim, die Liebe steht an erster Stelle“.