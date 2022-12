Erster kommerzieller Flug einer Vega-C-Rakete gescheitert Nur wenige Minuten nach ihrem Start kommt die neue europäische Vega-C-Rakete vom Kurs ab. Die Mission wird für gescheitert erklärt, die Gründe sind noch unkl... dpa

HANDOUT - Eine Vega-C-Rakete steht auf dem europäischen Weltraumbahnhof in Kourou, Französisch-Guayana, bereit für den Start. Manuel Pedoussaut/ESA/dpa

Kourou -Der erste kommerzielle Start der neuen europäischen Trägerrakete Vega C ins All ist schief gelaufen. Die Rakete kam wenige Minuten nach ihrem Start vom europäischen Weltraumbahnhof in Kourou in Französisch-Guyana von ihrem Kurs ab, wie Stéphane Israël, Chef des Raketenbetreibers Arianespace in der Nacht zu Mittwoch sagte. „Leider können wir sagen, dass die Mission verloren ist.“ Arianespace stufte die Mission als gescheitert ein. Es ist nicht das erste Problem, das es bei einer europäischen Trägerrakete gibt.