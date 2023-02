Roter Himmel: Erster Sahara-Staub des Jahres weht über Europa In den kommenden Tagen könnte sich der Himmel rot oder orange färben. Doch das Naturschauspiel birgt auch gesundheitliche Risiken. dpa

Wolke mit Sahara-Staub zieht über die spanische Hauptstadt Madrid. Carlos Luján/Europapress/dpa

London -Zum ersten Mal in diesem Jahr ist über Europa eine große Menge an Sahara-Staub festgestellt worden. Das teilte der EU-Atmosphärendienst Copernicus am Dienstag mit. Demnach könnte der Staub aus Nordafrika bereits in den kommenden Tagen Mittel- und Osteuropa erreichen, nachdem er die Iberische Halbinsel und Frankreich überquert hat, wie aus Copernicus-Vorhersagen hervorgeht.