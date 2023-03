Erstmals Nashorn-Jungtier im Zoo Osnabrück Große Freude im Osnabrücker Zoo: „Lisbeth“ ist der erste fidele Nashorn-Nachwuchs, den der Zoo über 40 Jahre lang erhofft hat. Und mit 40 Kilo ist die Kleine... dpa

Osnabrück -Freude im Zoo Osnabrück über ein Nashorn-Mädchen: Das Kälbchen mit dem Namen Lisbeth ist am 19. Februar von Mutter Amalie zur Welt gebracht worden. Die Freude in dem Zoo sei groß, sagte eine Sprecherin am Freitag. „1979 kamen die ersten Nashörner in den Zoo Osnabrück - seitdem hoffen wir auf Nachwuchs“, sagte der Präsident der Zoogesellschaft Osnabrück, Fritz Brickwedde. Bereits 2021 hatte Mutter Amalie ein Junges erwartet. Damals kam das Kalb aber tot zur Welt.