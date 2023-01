Erstmals nicht Tessa gewählt - Jana muss in Dschungelprüfung Am vierten Tag von „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus“ haben die Zuschauerinnen und Zuschauer Erbarmen mit Model Tessa. Und im Camp werden derweil tragi... dpa

Djamila Rowe und Cosimo Citiolo treten in der RTL-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!» zur Schatzsuche «Bee Careful» an. Dazu schlüpften sie in ein gemeinsames Bienenkostüm. Stefan Thoyah/RTL/dpa

Köln -Es ist das Ende einer kleinen Serie: Die Zuschauerinnen und Zuschauer des RTL-Dschungelcamps haben in der am Montag ausgestrahlten Folge nicht Model Tessa, sondern Schauspielerin Jana Pallaske in die nächste Dschungelprüfung gewählt. Zuvor hatte Tessa Bergmeier zusammen mit Gigi Birofio sieben von zwölf Sternen geholt. Das Publikum hatte sie bereits zum dritten Mal in die Prüfung gewählt.