Seit Beginn der Sanktionen wurden Dutzende luxuriöse Super-Yachten von russischen Oligarchen beschlagnahmt. Jetzt soll die erste von ihnen unter den Hammer kommen. Es handelt sich um die Luxus-Yacht „Axioma“ des russischen Milliardärs Dmitrij Pumpjanskij, wie der YouTube-Kanal ESysman SuperYachts berichtet. In dem Video heißt es, der Oberste Gerichtshof von Gibraltar habe die Versteigerung der „Axioma“ angeordnet. Sie ist umgerechnet etwa 71 Millionen Euro wert.

Eingefrorene Vermögenswerte dürfen eigentlich nicht veräußert werden. Doch Pumpjanskijs Luxusyacht ist ein Sonderfall. Der russische Oligarch hatte zuvor einen Kredit in Höhe von 20,5 Millionen Euro von der US-amerikanischen Bank JPMorgan erhalten. Diesen könne er nun wegen der Sanktionen nicht mehr zurückzahlen. Damit werde der Kreditvertrag gebrochen und die Bank habe das Recht, das Schiff zu verkaufen. Mit dem Geld solle dann der Kredit gedeckt werden.

Luxusyacht verfügt über zwei Pools und ein 3D-Kino

Die „Axioma“ hat vier Decks, sechs Kabinen, zwei Pools, ein 3D-Kino, eine Sauna und einen Fitnessraum. Zwölf Gäste und 20 Crew-Mitglieder passen an Bord des Luxusschiffs. Die 72,5 Meter lange Superyacht wurde im Rahmen der Sanktionen gegen Russland wegen des Ukrainekriegs am 21. März 2022 von den Behörden in Gibraltar festgesetzt.

Dmitrij Pumpjanskij verdiente sein Vermögen in der Öl- und Gasindustrie. Er ist der Chef des größten russischen Pipeline-Herstellers TMK. Dieser beliefert seit 1998 die staatliche russische Gasgesellschaft Gazprom.