Erstochenes Clan-Mitglied: Anklage gegen zwei Männer

Berlin -Rund zehn Monate nach der tödlichen Messerattacke auf einen 25 Jahre alten Mann aus dem Berliner Milieu arabischstämmiger Clans ist gegen den mutmaßlichen Täter Anklage wegen Heimtückemordes erhoben worden. Der 21-Jährige soll sein Opfer am 30. April 2022 auf der Kirmes „Neuköllner Maientage“ mit mehreren Messerstichen getötet haben, wie die Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilte. Ein Begleiter des mutmaßlichen Angreifers, damals 19 Jahre alt, wurde wegen gefährlicher Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei angeklagt. Gegen einen weiteren Mann, der ebenfalls auf den 25-Jährigen eingestochen haben soll, laufen Ermittlungen.