Erzbistum Berlin lädt zum Requiem für Benedikt XVI. Schon bei der Jahresschlussandacht in St. Josef im Wedding wird des Verstorbenen gedacht, für den 9. Januar wird ein Requiem vorbereitet. dpa

Der damalige Papst Benedikt XVI. segnet die Gläubigen auf dem Petersplatz im Vatikan. AP/Pier Paolo Cito

Berlin -Das Erzbistum Berlin lädt zum Gebet für den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. Schon bei der Jahresschlussandacht in St. Josef im Wedding am Samstag werde des Verstorbenen gedacht, erklärte das Erzbistum. Für den 9. Januar werde gemeinsam mit der Apostolischen Nuntiatur ein Requiem in der Johannes-Basilika vorbereitet.