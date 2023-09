Abgeordnete der kanadischen Opposition haben am Montag den Rücktritt des Präsidenten des Unterhauses, Anthony Rota, gefordert. Zuvor hatte Rota sich dafür entschuldigt, dass er einen Mann, der im Zweiten Weltkrieg für eine SS-Einheit gekämpft hatte, eingeladen und mit Standing Ovations bedacht hatte.



Abgeordnete aller Parteien, aber auch Kanadas Premierminister Justin Trudeau sowie der zu Besuch weilende ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bejubelten am Freitag Jaroslaw Hunka, kurz nachdem Selenskyj vor der Kammer gesprochen hatte. „Er ist ein ukrainischer Held, ein kanadischer Held, und wir danken ihm für seinen Dienst“, sagte Rota.

Peter Julian, der Fraktionsvorsitzende der NDP, sagte am Montag, der Fehler sei „unverzeihlich“ und bringe das gesamte Unterhaus in „Verruf“. „Leider glaube ich, dass ein heiliges Vertrauen gebrochen wurde“, fuhr er in Richtung Rota fort. „Aus diesem Grund und zum Wohle der Institution des Unterhauses sage ich, dass ich leider nicht glaube, dass Sie in dieser Funktion weitermachen können. Bedauerlicherweise muss ich Sie höflich bitten, Ihr Amt niederzulegen“, sagte Julian.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Vorfall hätte „mit einer einfachen Google-Suche“ verhindert werden können

Andere wiederum beschuldigten das Büro des Premierministers selbst, nicht ordnungsgemäß zu prüfen, wer vom Parlament eingeladen, geschweige denn geehrt wird. „Der Premierminister hat versagt ... Es gab einen Nazi im Parlament. Es gab nur eine Instanz, eine Gruppe, die etwas dagegen hätte tun können, die das hätte bemerken können“, sagte der Vorsitzende der Konservativen Partei im Parlament, Andrew Scheer. Er behauptete, der Vorfall, der mit einer „einfachen Google-Suche“ hätte verhindert werden können, diene als Munition für die russische Propaganda, die nach Möglichkeiten suche, „Putins illegale Invasion“ in der Ukraine zu rechtfertigen.

Im Gespräch mit Reportern räumte Trudeau ein, dass der „zutiefst peinliche“ Vorfall ein Rückschlag im Kampf gegen russische Desinformation sei. Er übernahm jedoch keine Verantwortung und akzeptierte die Entschuldigung vom Parlamentspräsidenten Rota.

Hunkas Einheit beging laut Gericht keine Kriegsverbrechen

Während des Zweiten Weltkriegs diente der heute 98-jährige Jaroslaw Hunka in der 14. Waffen-SS-Grenadierdivision, auch bekannt als Galizien-Division – einer freiwilligen Einheit, die unter dem Kommando der Nazis hauptsächlich aus Ukrainern bestand. Den Mitgliedern der Division wird vorgeworfen, polnische und jüdische Zivilisten getötet zu haben, obwohl die Einheit von einem Gericht nicht für schuldig befunden wurde, Kriegsverbrechen begangen zu haben.

Die Einheit wurde in „Erste Ukrainische Division“ umbenannt, bevor sie 1945 vor den westlichen Alliierten kapitulierte. Dominique Arel, Leiter des Fachbereichs Ukrainistik an der Universität Ottawa, erklärte gegenüber CBC News, dass Hunkas Division Tausende von ukrainischen Freiwilligen angezogen habe, von denen viele hofften, die ukrainische Unabhängigkeit zu erreichen.