„Es ist okay, Single zu sein: Jesus war es auch“

„Alleinstehende sollten genauso wertgeschätzt werden wie verheiratete Paare und Menschen in Beziehungen. Dies geht aus einem neuen Bericht hervor, den die Kirche von England am Mittwoch veröffentlicht hat und der Empfehlungen zur Unterstützung einer vielfältigen Gesellschaft enthält.“ Mit diesen Sätzen leitet die Journalistin Lauren McCarthy in der New York Times einen Bericht ein, der in der Sonntagsausgabe veröffentlicht wurde und die Einstellung der Church of England zum Singledasein beschreibt.

Der Bericht, auf den sich die Analyse bezieht, nennt sich „Love Matters“. Die Erzbischöfe von Canterbury und York sagen in diesem Bericht, dass „alleinstehende Menschen in der Mitte unserer Gesellschaft geschätzt werden müssen“. Die Bischöfe erinnerten daran, dass Jesus alleinstehend war. Der Report stützt damit Bemühungen der Church of England, LGBT-Communities in die Kirche zu integrieren und dem Gesellschaftswandel Rechnung zu tragen. Die Kirche wolle die Gesellschaft in ihrem Bestreben nach Diversität unterstützen.

