Es wird neblig-trüb und bedeckt in Berlin und Brandenburg

ARCHIV - Spaziergänger sind bei dichtem Nebel unterwegs. d picture alliance / dpa/Archivbil

Potsdam -Am Donnerstag wird es neblig-trüb und bedeckt in Berlin und Brandenburg. Zum Nachmittag kann es von Fläming und Elster Richtung Berlin gelegentlich Regen oder leichten Schnee geben, wie der Deutsche Wetterdienst am Donnerstag mitteilte. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen kühlen 0 und 2 Grad.