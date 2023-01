Winter-Wetter in Berlin: Vor Schnee und Glätte wird gewarnt

Das Wetter in Berlin wird wieder rauer. Für den Mittwoch kündigt der Deutsche Wetterdienst fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee an.

Es wird winterlich in Berlin und Brandenburg: Im Süden des Landes und in der Hauptstadt werden am Mittwoch nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes fünf bis zehn Zentimeter Neuschnee erwartet. Bei Höchsttemperaturen zwischen null und zwei Grad herrscht auch Glättegefahr. Ab dem frühen Abend ist mit Frost zu rechnen. Es bleibt vielerorts bedeckt, in der Prignitz kann auch mal die Sonne durch die Wolkendecke blinzeln.

In der Nacht zum Donnerstag klart es allmählich auf, bei Tiefstwerten von minus drei bis minus fünf Grad. Am Donnerstag wird es wolkig und wechselhaft. Ab dem Nachmittag kommt aus dem Westen Brandenburgs etwas Schnee oder Schneeregen bis in den Berliner Raum. Die Temperaturen liegen zwischen ein und drei Grad.

In der Nacht zum Freitag schneit es mancherorts etwas. Die Temperaturen sinken auf minus ein bis minus drei Grad. Der Freitag bleibt überwiegend trocken, bei ähnlichen Temperaturen wie am Donnerstag.