ESM-Reform: Bundesverfassungsgericht macht Weg für deutsche Zustimmung frei

Der Bundespräsident darf nun das Gesetz zur Änderung des Euro-Rettungsschirms unterzeichnen. Das entschied Bundesverfassungsgericht am Freitag.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe teilte am Freitag mit, dass es eine Verfassungsbeschwerde von sieben FDP-Abgeordneten verworfen habe. dpa/Uli Deck