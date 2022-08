„Saftig, geschmacksintensiv und oft vollgefüllt mit frischem Gemüse“, schreibt Lieferando. Damit ist der Döner-Kebab gemeint. Einst erfunden in Berlin, fand er eine rasche Verbreitung über die ganze Bundesrepublik. Die Hauptstadt hat jedoch den Status als Döner-Paradies verloren. Laut einer Umfrage des Bringdienstes besetzt Berlin nur noch den dritten Platz im Ranking. Den ersten Platz belegt nun das sächsische Dresden, den zweiten Nürnberg.

Für die Umfrage wurden die 30 einwohnerstärken Städte in Deutschland ausgewählt, wovon zehn in die engere Auswahl kamen, weil diese die meisten Döner-Restaurants haben sollen. Mithilfe von Google Maps wurden die Orte ermittelt. Dafür musste in der Beschreibung entweder das Wort „Döner“ oder „Kebab“ vorkommen. Dass Berlin nicht mehr Döner-Spitzenreiter ist, liegt unter anderem an der Angebotshäufigkeit, aber auch an den „Spitzenbewertungen“, wie Lieferando ausführt.

Hamburg: Wenig Döner-Angebot und teuer

Den letzten Platz in dem Ranking belegt Hamburg, einerseits wegen der gestiegenen Preise, auch in Folge der Inflation, andererseits wegen des geringen Angebots in der Hafenstadt. Während der Kunde in Hamburg im Durchschnitt 6,03 Euro für ein Kebab zahlt, kostet die Mahlzeit in Dresden lediglich 4,96 Euro, in Berlin 5,41 Euro.

Dementsprechend fielen auch die Bewertungen aus: Bei Google Maps tat sich Dresden mit 4,31 von fünf Sternen als Döner-Paradies hervor, während Düsseldorf nur vier von fünf Sternen erhielt. Berlin hat 4,13 von fünf Sternen und liegt damit knapp hinter Köln (4,16), München (4,14) und Frankfurt am Main (4,16).

Wenigstens im Bereich Angebotshäufigkeit konnte Berlin auf dem ersten Platz verbleiben: Mit 17,72 Läden pro 100.000 Einwohner hat die Hauptstadt die meisten Läden. Köln hat mit 7,68 Läden das geringste Angebot.

Allerdings betont der Bringdienst, dass „trotz sorgfältiger Recherche“ keine „Haftung oder Garantie für die Vollständigkeit der dargestellten Daten“ übernommen werde.